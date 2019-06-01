Всемирная организация по охране здоровья животных одобрила объявление Абшерона свободной от заболеваний зоной

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация по охране здоровья животных одобрила объявление Абшерона зоной, свободной от зоонозных инфекционных заболеваний.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает в субботу Trend.

По его словам, Абшерон будет объявлен свободной от заболеваний зоной: «В настоящее время для этого осуществляются подготовительные меры. В то же время на территории Абшерона во всех частных хозяйствах и хозяйствах предпринимательских структур проводится регистрация, по окончанию которой будет сделано объявление, и в порядке, установленном процедурными правилами Всемирной организации по охране здоровья животных, начнем осуществлять необходимые меры».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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