В Баку награждены победители конкурса «Безопасное питание глазами детей» (ФОТО)

1 июня 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории Приморского национального парка первого июня – в Международный день защиты детей, прошла церемония награждения победителей конкурса рисунков «Безопасное питание глазами детей», проведенного Агентством пищевой безопасности Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, в рамках церемонии награждения на выставке были представлены 100 лучших рисунков, участвующих в конкурсе.

В церемонии приняли участие председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, руководящие и должностные лица минобразования, Управления Приморского бульвара и азербайджанского представительства ЮНИСЕФ.

Для участия в указанном конкурсе рисунков, реализованном в рамках просветительских мер «Здоровый школьник», поступило около 2000 рисунков из Баку и различных регионов республики.

Победители были награждены ценными подарками и сертификатами. Три участника заняли первое, пятеро – второе и 10 человек - третье место.

Затем детям был показан спектакль в Азербайджанском государственном кукольном театре им. Абдуллы Шаига, а также была организована развлекательная программа с участием различных сказочных героев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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