Гошгар Тахмазли: Для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане осуществляются меры сезонного характера

1 июня 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для обеспечения пищевой безопасности осуществляется план мер сезонного характера.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в настоящее время при Институте пищевой безопасности функционирует 21 лаборатория, шесть из которых на Абшероне, 15 – в регионах.

Тахмазли добавил, что во всех лабораториях проводятся экспертизы: «На импорт продукции сомнительного качества ставится запрет. Если в качестве и показателях безопасности продукта существуют проблемы, то осуществляются соответствующие меры. Подписан план мер сезонного характера, которого придерживаются региональные филиалы Агентства. Агентство пищевой безопасности максимально старается, чтобы жара не влияла на качество пищевых продуктов, и они не становились угрозой здоровью населения».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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