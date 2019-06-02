Туристы из Японии и Китая стали чаще посещать Азербайджан

2 июня 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увеличилось число туристов из Японии и Китая, прибывших в Азербайджан в январе-апреле этого года.

Как сообщает в воскресенье Trend, число туристов из Китая, прибывших в страну в этот период, выросло в 1,6 раза, а из Японии - на 37,1 процента.

Только в апреле этого года число прибывших в Азербайджан иностранцев по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросло на 19,4 тысяч человек (на 8,9%) и достигло 238 тысяч человек.

В целом в этом году в Азербайджан прибыло 848,4 тысяч иностранцев из 170 стран. Наблюдался рост числа туристов из Египта (в 2,2 раза), Саудовской Аравии (в 1,9 раза), Индии (в 1,8 раза), Туркменистана (в 1,8 раза), Китая (в 1,6 раза), Японии (на 37,1%), Канады (31,8%), Пакистана (28,8%), Грузии (22,6 раза), Польши (20,8%) и Южной Кореи (20,5%).

Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, согласно «Меморандуму взаимопонимания об упрощении групповых туров китайских туристов в Азербайджане», заключенному с министерством культуры и туризма Китая, в ближайшие годы, число туристов из этой страны может достигнуть 200 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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