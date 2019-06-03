В Азербайджане будет проведен конкурс для учителей, желающих сменить место работы

3 июня 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня начинается конкурс для желающих сменить место работы учителей, работающих в настоящее время по срочному договору в общеобразовательных учреждениях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны пройти регистрацию по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme. Электронный прием документов завершается 10 июня в 23:59.

При распределении вакансий за основу будут браться баллы, набранные в ходе конкурса по приему или по итогам диагностической оценки.

По завершении электронной регистрации кандидаты будут приглашены в Центр человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования. После рассмотрения персональной информации кандидатов будет вынесено соответствующее решение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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