Автовокзалы и автостанции Азербайджана 3 дня будут работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Рамазан с четвертого по седьмое июня 62 автовокзала и автостанций Азербайджана будут работать в усиленном режиме.

Об этом сказала глава пресс-службы Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, сообщает в понедельник Trend.

Она напомнила, что в прошлом году в дни праздника Рамазан было перевезено 54 542 пассажира.

«Наиболее плотный пассажиропоток в минувшем году наблюдался в Бакинском международном автовокзальном комплексе. Допуская, что в текущем году уезжающих и приезжающих будет больше, чем в прошлом году, просьба к пассажирам заблаговременно приобретать билеты в кассах автовокзалов и автостанций», - сказала Аллахъярова.

Глава пресс-службы подчеркнула, что больший пассажиропоток может также наблюдаться на автовокзалах Гянджи, Мингячевира и Ширвана.

«Госагентство просит пассажиров звонить на номер (012) 562-67-58 в случае, если повстречаются какие-либо искусственные завышения цен», - добавила Аллахъярова.

Напомним, что в связи с праздником Рамазан пятого и шестого июня объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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