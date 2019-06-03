Освобожден глава компании, обвиняемый в связи с пожаром в многоэтажке в Бинагадинском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Освобожден глава ООО Global Constuction Мирюсиф Махмудов, арестованный в связи с пожаром, произошедшим в 16-ти этажном жилом здании в Бинагадинском районе Баку, сообщает в понедельник Trend.

Решением суда, мера наказания лишение свободы в отношении Махмудова было заменено условным наказанием, и он был отпущен на свободу.

Согласно обвинению, 19 мая 2015 года в 16-ти этажном жилом здании в Бинагадинском районе Баку произошел сильный пожар, приведший к тяжелым последствиям - погибли 15 и получили телесные повреждения 50 человек.

Напомним, что учредитель ООО Global Constuction и председатель правления Мирюсиф Махмудов, гендиректор ООО Global Stone Угур Баширов, зампред ООО Global Construction Алекпер Аскеров, заведующий хозотделом Исполнительной власти Бинагадинского района Баку Адалят Раджабов, в 2012-2013 годах работавший начальником ЖКХ Бинагадинского района, начальник ЖКЭУ №72 Низами Оруджев, также в 2012-2013 годах работавший первым заместителем главы Исполнительной власти Бинагадинского района, Газанфар Новрузов, который должен был осуществлять контроль над работами по облицовке фасада зданий полиуретаном, были привлечены в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В отношении указанных лиц судом была избрана мера пресечения арест.

Кроме того, руководитель лаборатории завода «Дарнагюль бору» Агаджавад Мамедов был привлечен к ответственности по ст. 308.2 и 313 (служебный подлог), а гендиректор Центра гигиены и эпидемиологии при минздраве Акиф Алибеков – по ст. 308.2. В их отношении была применена ст. 70 (условное лишение), и они были наказаны условно. Они подали апелляцию, но Бакинский апелляционный суд ее отклонил.

По решению Бакинского суда по тяжким преступлениям Махмудов был осужден на восмь лет, Баширов – на пять лет, Аскеров, Новрузов и Раджабов – на четыре года каждый, Оруджев – на 3,5 года лишения свободы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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