В вузах было увеличено количество плановых мест по наиболее востребованным специальностям

БАКУ /Trend/ - В этом году наибольший рост количества мест во вступительных планах вузов на степень бакалавра пришлось на туристические специальности, и далее, по специальностям "педагогика" и "сельское хозяйство". Были сокращены места в по специальностям в области культуры и искусства.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель начальника аппарата министерства образования Ягуб Пириев.

По его словам, план приема студентов для 2019/2020 учебного года в высшие и средне-специальные образовательные учреждения в сравнении с прошлым годом увеличился на 6.4 процента, а план приема по государственному заказу на 66.1 процента. В общем, число мест по государственному заказу увеличившись на 8150, достигло 20 474. 84.7 процента плана приема студентов рассчитаны на государственные, 15.3 процента на негосударственные вузы. В прошлом году это соотношение было, соответсвенно, 85.3 процента и 14.4 процента.

Пириев добавил, что увеличение в плане приема студентов охватывает в основном специальности входящие в группы специальностей «образование» , «гуманитарно-социальные», «экономика и управление» , «природа», «Технический и технологический», «Сельское хозяйство» и «здравоохранение, процветание и услуги» . ( Основная часть этих специальностей входят в I, II, III и IV группу специальностей, составленных ГЭЦ) По сравнению с прошлым годом, в текущем году план приема по специальностям, входящим в группу «образование» увеличился на 8 процентов, «гуманитарно - социальные» - 6.5 процента, «экономика и управление» - 5.2 процента, «природа» на 6.1 процента, «техническая и технологическая» 4.3 процента, «сельское хозяйство» - 8.1 процента, «здравоохранение, благосостояние и услуги» - 21.9 процента.

Представитель министерства подчеркнул, что, при разработке плана по приему, в первую очередь были приняты во внимание характеристики социально-экономического развития страны и новые потребности трудового рынка.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, в текущем году план приема студентов по государственному заказу, по специальностям, входящих в группу «образование» вырос на 46,8 процента, «гуманитарно - социальные» - 82,7 процента, «экономика и управление» - 50.4 процента, «природа» - 93.4 процента, «техническая и технологическая» - 71.2 процента, «сельское хозяйство» - 63.6 процента, «здравоохранение, благосостояние и услуги» - 81 процента, «медицинское бразование» на 58.8 процента, «культура и искусство» на 78 процентов.

С учетом диверсифицированного развития аграрного сектора, в качестве приоритетного направления национальной экономики, в центре внимания, остается начатая с прошлого года, кадровая подготовка на уровне бакалавра и магистра по специальностям и специализациямсельского хозяйства ( «виноделие», «садоводство и овощеводство», «охрана растений» и др.) Важно также отметить, что прием студентов на степень бакалавр по всем специальностям, входящим в группу специальностей «сельское хозяйство», будет осуществлено по государственному заказу ( кроме специальности «лесоводство»).

Пириев сообщил, что по сравнению с прошлым годом, по специальностям «логистика и инженерия транспортных технологий», «градостроительство» и «промышленная инженерия», имеющим приоритет для нашей страны и кадровая подготовка которых начата с прошлого года, план приема был увеличен на 29.3 процента, а план приема на основе государственного заказа был увеличен на 77.3 процента.

Пириев добавил, что прием на места специального назначения увелечился на 53.7 процента. Этот рост произошел за счет передачи специальности «информационная безопасность» гражданским вузам, вследствие чего было увеличено плановые места на эти специальности :

Был увеличен план приема на основе государственного заказа по специальностям «природа», также «техника и технология» в 2.3 раза, принимая во внимание, что в стране имеется серьезная потребность в кадровой подготовке в этой отрасли и использование в современном мире информационных технологий на всех уровнях управления, организация информационной безопасности имеет большое значение. Рост наблюдается по специальности « ккомпьютерные науки» в 1.9 раза, «Компьютерная инженерия» - 2.4 раза, «информационные технологии» - 2.6 раза, «системная инженерия» - 1.7 раза, а по специальности « информационная безопасность» в 3.9 раза.

Пириев отметил также, что проявлением большой государственной помощи отрасли туризма в стране стало то, что по сравнению с прошлым годом был увеличен план приема на степень бакалавра по специальности «туризм и отелеводство» на 21.7 процента, а план приема по государственному заказу был увеличен на 62.9 процента.

Представитель министерства сказал, что в сравнении с прошлым годом не увеличился план приема по медицинскому образованию, а места по отрасли культура и искусство сократилось на 3.9 %.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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