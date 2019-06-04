Сокращено число платных мест во вступительном плане в магистратуру вузов Азербайджана

4 июня 2019 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вступительном плане в магистратуру высших учебных заведений на 2019-2020 годы увеличено количество мест на основе государственного заказа. Об этом сказал Trend замруководителя аппарата министерства образования Ягуб Пириев.

По его словам, несмотря на то, что план поступления в магистратуру высших учебных заведений нынешнего года остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году, увеличено количество мест на основе государственного заказа.

В этом году количество мест на основе государственного заказа по сравнению с прошлым годом увеличилось на 24,5 процента и достигло 3197, сказал Пириев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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