Одной из малых планет присвоено имя азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими

4 июня 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 650-летием великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими Международный астрономический союз принял решение о присвоении его имени одной из малых планет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию (ШАО) имени Н.Туси.

Соответствующее ходатайство было подано доктором физико-математических наук ШАО, членом-корреспондентом НАНА, членом Международного астрономического союза Эюбом Гулиевым.

Планета была обнаружена 24 октября 1995 года чешскими астрономами в Обсерватории Клет, и долгое время условно называлась 1995 UN2.

До сих пор она 807 раз наблюдалась различными обсерваториями мира.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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