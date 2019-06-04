Одной из малых планет присвоено имя азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими

БАКУ /Trend/ - В связи с 650-летием великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими Международный астрономический союз принял решение о присвоении его имени одной из малых планет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию (ШАО) имени Н.Туси.

Соответствующее ходатайство было подано доктором физико-математических наук ШАО, членом-корреспондентом НАНА, членом Международного астрономического союза Эюбом Гулиевым.

Планета была обнаружена 24 октября 1995 года чешскими астрономами в Обсерватории Клет, и долгое время условно называлась 1995 UN2.

До сих пор она 807 раз наблюдалась различными обсерваториями мира.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.