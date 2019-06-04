Министр: Граждане Азербайджана уже заказывают фермерскую продукцию в интернете

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась реализация проекта «Из города в село», посвященного развитию агроэкотуризма.

Об этом, выступая на церемонии презентации проекта, сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что в последние годы в стране вырос экспортный потенциал: «Развитие сельского хозяйства способствовало большой урожайности. Азербайджанская продукция предусматривается как для внутреннего рынка, так и экспортируется за рубеж. Проект «От села городу» был нацелен на поставку сельскохозяйственной продукции из села в город. Граждане Азербайджана уже заказывают фермерскую продукцию в интернете. Теперь появилась необходимость в реализации проекта «Из города в село»».

Керимов добавил, что этот проект нацелен на дальнейшее улучшение социального благосостояния в селах путем развития сельского туризма, открытие новых сфер обслуживания, создание альтернативных каналов продаж, диверсификацию доходов сельчан, владельцев малых и средних фермерских хозяйств, поддержку их семейного бизнеса.

По словам министра, благодаря реализации проекта будут обеспечены интересы, как фермеров, так и местного населения, посещающих эти регионы в качестве туристов.

Керимов подчеркнул, что наряду с отдыхом, местные и иностранные туристы получат возможность на месте купить сельхозпродукты.

В заключение министр добавил, что это, в первую очередь, аграрный, экологический и туристический проект.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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