Выпускные классы бакинских школ закончат почти 50 тысяч учеников

4 июня 2019 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018-2019 учебном году общеобразовательные школы при Управлении образования по городу Баку закончат 28 993 девятиклассников и 19 786 учащихся 11-х классов, сообщает во вторник Trend.

В Баку обучение в первом классе завершат 45 616 учащихся.

Обучение в девятых классах спецшкол при Управлении завершат 399 человек.

В текущем учебном году в общеобразовательных школах при Управлении образования по городу Баку обучаются 424 118 учеников.

В этих школах преподают 27 563 учителя.

В 2018-2019 учебном году в 919 подготовительных группах при 264 общеобразовательных школах завершили подготовку 23 840 детей.

По информации на 10:00 часов четвертого июня, на сайте mektebeqebul.edu.az размещено 44 875 запросов в первые классы общеобразовательных школ Баку на 2018-2019 учебный год.

Из них 41 430 выбрали общеобразовательные школы, 3 445 – лицеи и гимназии.

Напомним, что в подчинении Управления образования по город Баку функционируют 318 школ - 308 общеобразовательных, три специальные общие средние школы и семь заочно-очных вечерних школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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