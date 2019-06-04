В Азербайджане Луна будет видна сегодня около 20:20-21:06 - обсерватория

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане луна обновилась третьего июня около 14.03 по местному времени, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО).

Новую луну можно видеть только через 14-16 часов в странах, близко расположенных к экватору. В странах, которые далеки от экватора, ее можно видеть через 18-20 часов.

Поэтому в Азербайджане луну можно будет увидеть сегодня вечером в пределах 20:20-21:06 часов.

Напомним, что согласно фетве Совета газиев УМК, первый день священного месяца Рамазан пришелся на шестое мая, а праздник будет отмечаться пятого июня.

Праздничный намаз будет совершаться пятого июня в 08:00 в мечети Аждарбей, а в 09:00 - в мечети Тезепир.

Отметим, что в связи с праздником Рамазан пятого и шестого июня объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.