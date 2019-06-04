В Азербайджана собака покусала шестилетнего ребенка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ресторане "Диана" в селе Новханы Абшеронского района собака покусала шестилетнего ребенка.

Как сообщает Trend, об этом сказал родитель самого ребенка.

По его словам, в руках ребенка был хлеб, поэтому собака набросилась на него. Несмотря на то, что происшествие произошло прямо перед глазами сотрудников ресторана, никто не попытался помочь ребенку.

В таможенной больнице ребенку наложили швы, а в городской клинической больнице ему привили вакцину.

Родитель также добавил, что как руководство ресторана, так и структуры, в которые были отправлены обращения, не придают значения жалобе.

"Я попросил показать записи из камеры видеонаблюдения. Один человек по имени Анар сказал, что обращайтесь куда хотите, у нас нет камер. Я позвонил в Исполнительную власть города Сумгайыт. Полиция и исполнительная власть ответили, что не несут ответственности", - сообщил родитель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.