В Шамахинской обсерватории модернизировали один из телескопов

5 июня 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В Шамахинской Астрофизической Обсерватории (ШАО) была увеличена оптическая сила телескопа "Zeiss-600", для фотометрического наблюдения небесных тел слабой освещенности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на обсерваторию, для этого группой сотрудников ШАО были проведены работы по установке на телескоп фокусного редуктора Celestron F/6.3 . В результате такой модернизации светосила телескопа была увеличена до 1.6 раза. Это позволяет наблюдать объекты галактики и туманностей очень малой звездной величины. Модернизация сделала возможным наблюдение последствий гибельных вспышек нейтронных звёзд и черные дыры, что соответствует европейскому проекту GRANDMA, в котором ШАО принимает непосредственное участие.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане Луна будет видна сегодня около 20:20-21:06 - обсерватория
Общество 4 июня 13:04
Один из "ложных" гравитационных сигналов был порожден черными дырами
В мире 6 мая 15:36
Ученые впервые обнаружили следы слияния черной дыры и нейтронной звезды
В мире 4 мая 11:10
Тень пустоты: почему ученые пока не увидели черную дыру в центре Галактики
В мире 12 апреля 12:25
Шамахинская астрофизическая обсерватория: ожидается геомагнитная буря
Общество 4 февраля 17:37
Первое лунное затмение в нынешнем году произойдет 21 января - Шамахинская обсерватория
Общество 10 января 16:44
Лента новостей
Обнародованы данные об исполнении бюджета Казахстана за 2018 год
Бизнес 14:22
В Китае начались клинические испытания первой в мире вакцины против норовируса
Китай 14:18
Китай закупит газотурбинные запчасти для проекта в Туркменистане
Тендеры 14:13
В Загатале произошло землетрясение
Происшествия 14:11
Кирпичный завод Узбекистана переходит с газа на уголь
Энергетика 14:05
Азербайджанская компания наладит экспорт пластиковых труб в соседнюю страну
Бизнес 14:01
В Азербайджане прошла III Республиканская Олимпиада по Робототехнике
Общество 13:49
Samsung Electronics сокращает производство смартфонов в Китае
Другие страны 13:36
В Баку и регионах ожидается солнечная погода
Общество 13:36