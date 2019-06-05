В Шамахинской обсерватории модернизировали один из телескопов

БАКУ /Trend/- В Шамахинской Астрофизической Обсерватории (ШАО) была увеличена оптическая сила телескопа "Zeiss-600", для фотометрического наблюдения небесных тел слабой освещенности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на обсерваторию, для этого группой сотрудников ШАО были проведены работы по установке на телескоп фокусного редуктора Celestron F/6.3 . В результате такой модернизации светосила телескопа была увеличена до 1.6 раза. Это позволяет наблюдать объекты галактики и туманностей очень малой звездной величины. Модернизация сделала возможным наблюдение последствий гибельных вспышек нейтронных звёзд и черные дыры, что соответствует европейскому проекту GRANDMA, в котором ШАО принимает непосредственное участие.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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