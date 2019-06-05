В Баку и регионах ожидается солнечная погода

5 июня 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-24, днем - 28-23 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 759 до 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-западный ветер, температура морской воды - 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ожидается северо-западный ветер, температура морской воды 22-23 градуса.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В первой половине дня в горных и предгорных районах, местами ожидаются дожди и грозы, возможны ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман, ветер западный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 34-39 градусов тепла, в горах - ночью 34-39, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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