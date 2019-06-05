Бакинский международный автовокзальный комплекс: Вчера было перевезено свыше 13-и тыс. пассажиров

БАКУ /Trend/ - Четвертого июня 484 междугородними рейсами было перевезено 13 559 пассажиров.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Парвин Мамедова, передаёт в среду Trend.

По словам руководителя пресс-службы, плотный пассажиропоток был зафиксирован в основном в направлениях Гянджи, Губы, Гусаров, Шеки и Мингячевира. Согласно статистике в первой половине дня пятого июня, 228 рейсами в регионы были перевезены 6700 пассажиров.

«Ожидается, что до конца дня эта цифра составит порядка 10 тысяч человек. В то же время, 30 рейсами по международным направлениям были перевезены 1100 пассажиров, большинство из которых направлялись в Стамбул», - сказала Мамедова.

Отметим, что Бакинский международный автовокзальный комплекс с четвертого по 10 июня будет работать в усиленном режиме.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

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