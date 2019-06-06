Задержан житель Саатлы, выращивавший на приусадебном участке коноплю

6 июня 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по предотвращению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили Trend в пресс-службе Ширванской региональной группы МВД, на основе поступившей информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был задержан житель села Моллаваизли Саатлинского района Намиг Мехтиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Во время осмотра сотрудниками Саатлинского РОП принадлежащего ему земельного участка были обнаружены и изъяты 278 кустов конопли.

По факту ведется расследование.

(Текст: Турал Гараджаев)

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