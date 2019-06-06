Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 27- 32, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) прогнозируется северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град. Северный ветер местами усилится.

Ночью - 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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