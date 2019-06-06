Определились победители чемпионата и первенства Баку по прыжкам на батуте и тамблингу в ряде возрастных категорий

6 июня 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в рамках соревнований чемпионата и первенства Баку по прыжкам на батуте (5-й по счету) и по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг, 17-й по счету) определились победители в возрастных категориях "малыши" (2012 года рождения) и "дети" (2009-2011). Соревнования проходят во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики.

В индивидуальной программе по прыжкам на батуте в мужской программе в возрастной категории "малыши" первое место занял Сабухи Сулейманлы (69.315 балла), второе место – Али Рзаев (67.930 балла). Оба гимнаста - представители Бакинской школы гимнастики.

В индивидуальной программе по прыжкам на батуте в мужской программе в возрастной категории "дети" лучший результат показал Аммар Бахшалиев (88.595 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором месте – Фурган Мусаев (78.000 балла, клуб "Оджаг Спорт"), третье место занял Рауф Микайллы (77.810 балла, Бакинская школа гимнастики).

В индивидуальной программе по прыжкам на батуте в женской программе в возрастной категории "дети" на первом месте Сяма Джафарова (78.260 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором – Марьям Мехралиева (73.150 балла, Бакинская школа гимнастики), на третьем – Инджи Гулиева (71.005 балла, клуб "Оджаг Спорт").

В индивидуальной программе по прыжкам на акробатической дорожке в мужской программе в возрастной категории "дети" первое место занял Адем Рустамзаде (39.400 балла), второе место разделили Алиакпер Хади (39.000 балла) и Хатаи Гумбатов (39.000 балла), на третьей позиции расположился Расул Рагимзаде (38.700 балла). Все спортсмены - воспитанники Бакинской школы гимнастики.

В индивидуальной программе по прыжкам на акробатической дорожке в женской программе в возрастной категории "дети" лучший результат показала Лейла Алекперова (38.400 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором месте - Милана Салманова (35.500 балла, клуб "Нефтчи"), на третьем месте – Марьям Ахадова (13.800 балла, Бакинская школа гимнастики).

Напомним, что в соревнованиях в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" принимают участие 66 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Нефтчи" и "Оджаг Спорт".

(Автор: Джани Бабаева)

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