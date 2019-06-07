В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и АН

БАКУ /Trend/ - Выбор специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и АН Азербайджана на 2019-2020 учебный год будет проходить с седьмого по восемнадцатое июня.

Как сообщили Trend в пятницу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), к выбору специальностей будут допущены бакалавры, которые отвечают требованиям конкурса.

Претенденты в своей электронной заявке могут указать до двадцати специальностей на государственной и платной основе, согласно вступительной программе.

Специальности, выбранные бакалаврами, должны соответствовать программе вступительного экзамена и специализации самого бакалавра.

В четвертом номере журнала "Магистр" за 2019 год можно ознакомиться с полной информацией по данной теме.

(Текст: Турал Гараджаев)

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