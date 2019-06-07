ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»: начаты ремонтные работы на Гейчайском канале

БАКУ /Trend/ - В целях устранения протечек начаты работы по реконструкции оросительного канала в Гейчайском районе.

Об этом сообщил Trend в пятницу сотрудник ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Дильгям Шарифов.

По словам сотрудника ОАО, на данный момент, на участок доставлена необходимая техника и живая сила: «Ремонтные работы уже начались. В настоящее время на данной территории не наблюдается сколько-либо опасной ситуации. Канал, проложенный между селами Череке и Черезе Гейчайского района, в прошлом был бетонным, однако в силу истечения периода его эксплуатации здесь происходят утечки воды в связи с происходящими в грунте процессами. Однако, несмотря на утечку воды, никакие окрестные территории не пострадали. В настоящее время временно прекращена подача воды в канал, чтобы привлеченная техника и рабочие ОАО могли устранить причину утечки. Ожидается, что к концу дня реставрационные работы будут завершены и работа канала будет восстановлена».

(Автор: Самир Али. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

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