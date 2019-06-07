В Азербайджане около 5 тысяч учителей смогут претендовать на вакансии в средних школах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджана объявлены учительские вакансий по всем дисциплинам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом рассказал руководитель Центра человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

Он отметил, что в мае в информационную систему были внесены данные о 4925 вакансиях в школах.

Руководитель центра напомнил, что третьего июня стартовал конкурс по смене мест работы учителей, преподающих на основе бессрочных контрактов в общеобразовательных учреждениях Министерства образования. Джамалзаде отметил, что теперь кандидаты могут ознакомиться со списком вакансий, войдя в свой личный кабинет по приему документов в электронной форме.

По его словам, соискатели выберут вакансии в соответствии со своими предпочтениями, а затем, с учетом набранных баллов, будет осуществлено их распределение по местам работы.

Представитель министерства сказал, что учителя будут распределяться в соответствии со специальностями, и баллами, набранными в ходе диагностических тестов или конкурса по приему на работу.

«Диагностическое оценивание учителей в стране завершено. Это означает, что у каждого учителя есть своя диагностическая оценка. Таким образом, кандидат сам определяет, какие результаты будут учитываться, диагностического теста или конкурса по приему на работу. На это нет ограничений».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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