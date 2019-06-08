По факту убийства в поселке Бинагади возбуждено уголовное дело

8 июня 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По факту убийства в поселке Бинагади в Бинагадинском районе города Баку возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщает Trend, по факту в Прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса 120.2.1. (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) и 228.1. (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Было установлено, что седьмого июня в поселке Бинагади находившиеся в автомобиле марки "BMW X-5" с государственным регистрационным номерным знаком 10-VT-117 неизвестные лица открыли огонь из огнестрельного оружия по лицам, находящимся в автомобиле марки "Mercedes" (99 LG 085), движущимся в параллельном направлении.

В результате, получивший два пулевых ранения в область головы Мубариз Будаглы скончался на месте, а получивший ранения водитель автомобиля Гадиров Назим Расим оглы смог удалиться с места происшествия.

Не смотря на попытки лиц, совершивших преступление, скрыться на автомобиле марки "BMW X-5", это им не удалось.

В результате оперативно-розыскных мер были задержаны Гусейнов Вусал Орудж оглы и Джалалов Талех Ибрагим оглы, подозреваемые в совершении убийства, также у Джалалова в качестве вещественного доказательства был изъято ружье, которое он использовал во время инцидента.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Освобожден глава компании, обвиняемый в связи с пожаром в многоэтажке в Бинагадинском районе Баку
Общество 3 июня 13:46
Неизвестные убили на севере Афганистана советника премьера страны
Другие страны 27 мая 12:32
Новозеландская полиция предъявит новые обвинения стрелку из Крайстчерча
В мире 21 мая 09:27
Британский неонацист приговорен к пожизненному сроку за подготовку убийства
В мире 17 мая 15:58
Министр юстиции Кипра ушел в отставку после серийных убийств в стране
В мире 2 мая 15:22
В Баку задержан водитель "Гелендвагена", повредивший 12 автомобилей
Происшествия 2 мая 11:34
Лента новостей
В США в лотерее разыграли джекпот в размере более полумиллиарда долларов
США 19:12
В Баку успешно проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18:46
Президент Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу
Политика 18:30
На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
Китай 18:23
Обнародованы подробности по факту задержания лиц, совершивших убийство в Бинагадинском районе Баку (ФОТО)
Происшествия 18:05
Президент Ильхам Алиев: Достойно одобрения то, что сложные операции, проводимые в известных кардиологических центрах мира, в настоящее время успешно реализуются в нашей стране новым поколением кардиологов
Политика 17:40
Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике позволяет юным спортсменам получить соревновательный опыт – главный тренер сборной
Общество 17:05
Совершивший экстренную посадку в аэропорту Лянкярани самолет AZAL вылетел в Нахчыван
Происшествия 16:45
Система древних подземных дорог в Ичеришехер не сохранилась до наших дней в первозданном виде (ФОТО)
Общество 16:19