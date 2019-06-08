По факту убийства в поселке Бинагади возбуждено уголовное дело

БАКУ/Trend/ - По факту убийства в поселке Бинагади в Бинагадинском районе города Баку возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщает Trend, по факту в Прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса 120.2.1. (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) и 228.1. (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Было установлено, что седьмого июня в поселке Бинагади находившиеся в автомобиле марки "BMW X-5" с государственным регистрационным номерным знаком 10-VT-117 неизвестные лица открыли огонь из огнестрельного оружия по лицам, находящимся в автомобиле марки "Mercedes" (99 LG 085), движущимся в параллельном направлении.

В результате, получивший два пулевых ранения в область головы Мубариз Будаглы скончался на месте, а получивший ранения водитель автомобиля Гадиров Назим Расим оглы смог удалиться с места происшествия.

Не смотря на попытки лиц, совершивших преступление, скрыться на автомобиле марки "BMW X-5", это им не удалось.

В результате оперативно-розыскных мер были задержаны Гусейнов Вусал Орудж оглы и Джалалов Талех Ибрагим оглы, подозреваемые в совершении убийства, также у Джалалова в качестве вещественного доказательства был изъято ружье, которое он использовал во время инцидента.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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