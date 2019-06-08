Какой будет погода в воскресенье?

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер северный, умеренный, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 19-23, днем - 26-31 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северный ветер, температура морской воды - 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается северный ветер, температура морской воды 22-23 градуса.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в горных районах, местами ожидаются дожди и грозы, град и ливни, местами локального характера. Ожидается восточный ветер, кое-где с усилением.

Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 33-38 градусов тепла, в горах - ночью 11-16, днем - 21-26 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове восьмого и девятого июня ожидается умеренный северный ветер, благоприятный для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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