Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике позволяет юным спортсменам получить соревновательный опыт – главный тренер сборной

8 июня 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проведение первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике позволяет юным спортсменам получить большой соревновательный опыт. Об этом в субботу сказал Trend главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев.

"Соревнования проходят хорошо, надеемся, что обойдется без травм. С членами национальной сборной мы пробуем новые элементы, которые в будущем будем включать в программу. В соревнованиях участвуют гимнасты в разных возрастных группах, начиная с 2012 года рождения и старше. Совсем юным спортсменам участие в соревнованиях позволяет получить большой соревновательный опыт. В будущем мы даже планируем, проводить в течение года больше соревнований, а также организовывать их между спортивными клубами", - отметил главный тренер.

Напомним, что в субботу во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовали соревнования 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике и 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике. Соревнования пройдут 8-9 июня.

В соревнованиях по спортивной гимнастике спортсмены проведут борьбу в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши" и "детишки".

В соревнованиях по акробатической гимнастике спортсмены продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "пре-юниоры", "дети" и "малыши", в составе мужских и женских групп, смешанных пар, женских и мужских пар.

В течение двухдневных соревнований в целом выступят около 100 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Спортивную школу Низаминского района, а также Сумгайыт и Балакян.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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