Нахчыванскую молодежь встретят еще летом! (ФОТО)

10 июня 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 16 июня в Нахчыване пройдет фестиваль цветов Нахчыванского дня цветов, организованный Нахчыванским Холдингом. Фестиваль пройдет в 5-звездочном "Дуздаг отеле" Аквапарк, сообщает Trend.

На фестивале вас ждут выступления Dj Razy Freeman и MC Agan, цветные пакеты Color Fest, водный бой, Bubble Soccer, комфортабельный отель в Дуздаге, коктейли у бассейна и вкусные блюда, подарочные игры.

Нахчыванский Холдинг предлагает турпакеты на любой бюджет из Баку. Вы можете получить доступ к официальному инстаграм аккаунту Нахчыванского Холдинга, чтобы ознакомиться с турпакетами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)
Политика 9 июня 00:28
В Нахчыване пройдут азербайджано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами
Политика 4 июня 21:03
В Москве пройдет фестиваль народной артистки Азербайджана
Культура 5 апреля 19:36
Музыкальный вояж из Нахчывана в Баку (ФОТО)
Культура 27 марта 14:38
В Азербайджане стартует творческий фестиваль «Из регионов в регионы»
Общество 25 марта 17:55
Узнаем нашу страну: из Нахчывана в Баку (ФОТО)
Культура 19 марта 11:33
Лента новостей
Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия
Другие страны 11:02
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет просветительское мероприятие для предпринимателей
Экономика 10:59
Владимир Путин приедет в Душанбе
Таджикистан 10:58
Эра высоких цен на нефть позади, считает азербайджанский эксперт
Точка зрения 10:51
Азербайджанская компания Kercom планирует увеличить производство меда
Бизнес 10:45
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 10:38
Власти Армении натравливают на оппозицию уголовников
Армения 10:33
Инвестиции в геологоразведку Казахстана превысят $26 млн
Бизнес 10:27
Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди
Армения 10:17