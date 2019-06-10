Нахчыванскую молодежь встретят еще летом! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июня в Нахчыване пройдет фестиваль цветов Нахчыванского дня цветов, организованный Нахчыванским Холдингом. Фестиваль пройдет в 5-звездочном "Дуздаг отеле" Аквапарк, сообщает Trend.

На фестивале вас ждут выступления Dj Razy Freeman и MC Agan, цветные пакеты Color Fest, водный бой, Bubble Soccer, комфортабельный отель в Дуздаге, коктейли у бассейна и вкусные блюда, подарочные игры.

Нахчыванский Холдинг предлагает турпакеты на любой бюджет из Баку. Вы можете получить доступ к официальному инстаграм аккаунту Нахчыванского Холдинга, чтобы ознакомиться с турпакетами.

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