Определились победители 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастики

БАКУ/Trend/ - В воскресенье во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики определились победители 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике, сообщает Trend.

По результатам многоборья (балансовое, темповое и комбинированное упражнения) в составе женских пар в возрастной категории "малыши" первое место заняли Лейла Нуриева и Нигяр Сокович (63.070 балла, клуб "Оджаг Спорт"), второе место – Камилла Гасанова и Солмаз Агазаде (61.640 балла, Бакинская школа гимнастики), третье место – Сельджан Ахундзаде и Асмер Рахматзаде (59.260 балла, клуб "Оджаг Спорт").

В многоборье в составе женских групп в возрастной категории "малыши" на первом месте оказались – Айтадж Рамазанова, Марьям Гурбанова, Айсу Байрамлы (73.400 балла), на второй позиции расположились – Дарья Пасмурова, Диана Мамедова, Асма Сейфуллаева (72.350 балла), на третьем месте – Джамиля Мамедова, Юлия Уразовская, Жаля Азизова (68.950 балла). Все гимнастки представляют Спортивную школу Низаминского района.

В составе смешанных пар в возрастной категории "малыши" выступили представители клуба "Оджаг Спорт" – Исмаил Абдуллаев и Фируза Махмудзаде, которые показали результат 56.300 балла.

По результатам многоборья в составе женских групп в возрастной категории "юниоры" лучший результат показали – Лейла Баширова, Назрин Фарманова, Мансума Мамедзаде (81.580 балла), второе место заняли – Разия Сеидли, Ляман Мамедова, Эмилия Назарли (80.650 балла), на третьей позиции расположились – Аилан Бабашова, Аида Бабашова и Нармин Мирзоева (78.380 балла). Все гимнастки выступают за Бакинскую школу гимнастики.

В многоборье в составе женских пар в возрастной категории "дети" первое место заняли – Назрин Гасымова и Шамс Аманова (71.300 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором месте – Зарина Мусаева и Малек Ибрагимова (64.850 балла, клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте – Сабина Мамедова и Айсун Мамедова (60.600 балла, Бакинская школа гимнастики).

В составе женских групп в возрастной категории "дети" выступили представительницы Бакинской школы гимнастики – Назрин Зейниева, Анахита Башири, Захра Рашидова. В многоборье гимнастки показали результат 72.650 балла.

В составе смешанных пар в возрастной категории "дети" выступили представители Бакинской школы гимнастики - Рауф Джаббаров и Самира Рустамова, которые показали в многоборье результат 79.450 балла.

В составе мужских пар в возрастной категории "пре-юниоры" выступили Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, которые по результатам многоборья набрали 82.850 балла. Отметим, что гимнасты являются представителями Бакинской школы гимнастики.

В составе мужской группы в возрастной категории "пре-юниоры" выступили воспитанники клуба "Оджаг Спорт" – Камиль Джафаров, РасулСеидли, Руслан Багишов и Азад Гасанов, которые в многоборье показали результат 76.090 балла.

По результатам многоборья в составе женских пар в возрастной категории "пре-юниоры" первое место заняли - Эмилия Халилова и Самира Рустамова (74.560 балла, Бакинская школа гимнастики), второе место – Айгюн Ахмедова и Айла Закиряева (65.500 балла, Бакинская школа гимнастики), на третьем месте - Мина Бейдиева и Джейла Закиряева (61.840 балла, клуб "Нефтчи").

В многоборье в составе смешанных пар в возрастной категории "пре-юниоры" лучший результат показали Сабир Агаев и Милана Алиева (79.800 балла), на втором месте – Низам Хамидулин и Мехрибан Саламова (77.510 балла), на третьем месте – Айлин Мамедова и Туран Мамедов (76.030 балла). Все гимнасты воспитанники Бакинской школы гимнастики.

Напомним, что 8-9 июня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики прошли соревнования 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике и 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике.

В течение двухдневных соревнований в целом выступили около 100 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Спортивную школу Низаминского района, а также Сумгайыт и Балакян.

(Автор: Джани Бабаева)

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