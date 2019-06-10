В эфирном пространстве Азербайджана проведут комплексную профилактику

БАКУ /Trend/ - Сегодня в эфирном пространстве Азербайджана проводится комплексная профилактика, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим вещание телеканалов и радио будет временно приостановлено с 06:00 до 15:00.

Отметим, что профилактические работы в эфирном пространстве проводятся в соответствии с утвержденным ранее расписанием. Согласно расписанию, в 2019 году было предусмотрено проведение четырех комплексных профилактических работ.

Первая комплексная профилактика была проведена 4 марта. Следующая комплексная профилактика будет проведена 11 июня и 9 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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