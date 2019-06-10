Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 30-35 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) юго-восточный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) также юго-восточный ветер, температура морской воды 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, местами возможен град, ветер восточный.

Ночью 18-23, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

11-12 июня ожидается нормальный суточный ход метеорологических факторов, что будет благоприятствовать метеозависимым лицам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.