В Азербайджане "Последний звонок" пройдет на территориях самих школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане "Последний звонок" будет организован 14 июня на территориях всех общеобразовательных учреждений.

Об этом говорится в приказе министра образования Джейхуна Байрамова, сообщает в понедельник Trend.

В приказе содержится рекомендация, об участии родительских комитетов, ассоциаций родителей и учителей, представителей общественности, а также выпускников школ в мероприятиях по случаю "Последнего звонка" в общеобразовательных школах страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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