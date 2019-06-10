Азербайджанская гимнастка успешно выступила на соревнованиях Гран-При

БАКУ /Trend/ - В чешском городе Брно завершились соревнования Гран-При по художественной гимнастике, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выступила в финале соревнований, и за композицию с мячом набрала 19.650 баллов, завершив выступление на шестом месте.

В многоборье Агамирова заняла 12-е место среди 29 участниц, набрав 72.050 баллов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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