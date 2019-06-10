В парке Центра Гейдара Алиева открылась выставка Резы Дегати «Дух огня. Приглашение к визуальному путешествию» (ФОТО) (версия 2)

10 июня 2019 23:13 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:19)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в понедельник открылась выставка известного фотографа Резы Дегати "Дух огня. Приглашение к визуальному путешествию".

Выступая на церемонии открытия, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что на нынешней выставке представлены фотоснимки известного фотографа, отражающие различные периоды истории и культуры Азербайджана. Выражая автору признательность за активное участие в проектах Фонда Гейдара Алиева, он сказал: "Реза Дегати всегда находился в горячих точках мира. Работы художника демонстрировались в различных странах мира, в том числе на выставках во Франции. С помощью его фотографий мы смогли донести до мировой общественности правду об Азербайджане. Посредством этих фотографий до внимания мировой общественности, наряду с различными регионами Азербайджана, доводятся карабахские реалии, Ходжалинская трагедия".

Выразив признательность за добрые слова, фотограф, подчеркнул, что еще 42 года назад побывал в Азербайджане. Сообщив, что за минувший период объездил различные страны мира, Реза Дегати отметил, что восхищен развитием, которое наблюдается в Азербайджане. "Азербайджан является страной, обладающей большой культурой. Самое большое его богатство – это люди. При поддержке Фонда я объездил Азербайджан и постарался отразить в фотографиях красоту, богатство, культуру этого края. Выражаю признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за эту поддержку", - сказал Реза Дегати.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

Известный фотожурналист Реза Дегати уже более сорока лет путешествует по миру. Работы Р.Дегати, живущего в Париже и являющегося автором 30 книг, демонстрируются во всем мире. Как исследователь Общества National Geographic, Реза Дегати получил ряд международных наград. Он удостоен медали "Слава" Университета Миссури и звания почетного доктора Американского университета Парижа. За проявленные заслуги правительство Франции наградило его Национальным рыцарским орденом.

Работы Резы Дегати представлены также в ряде проектов, реализованных по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В 2013 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась организованная Фондом выставка Резы Дегати "Азербайджан – край толерантности". Впоследствии эта выставка демонстрировалась в Москве, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и Европейском парламенте в Брюсселе. А в 2014 в Париже состоялась выставка Резы Дегати "Азербайджан – привлекательность огня".

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