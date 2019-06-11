АН Азербайджана проводит выборы директоров институтов и музеев

11 июня 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) проводит выборы на замещение должности директора в НИИ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Академию.

Выборы на должность директора проводятся по Институтам:

физики

систем управления

математики и механики

информационных технологий

биофизики

каталитической и неорганической химии

химии присадок

геологии и геофизики

физиологии

литературы

философии

востоковедения

рукописи

Объявлен также выбор на должность директора Центрального ботанического сада, Национального азербайджанского музея литературы, Дома-музея Гусейна Джавида, Национального музея истории Азербайджана.

Кандидаты на должность директора НИИ НАНА могут выдвигаться со стороны бюро соответствующего Отделения АН, членов этого Отделения или Научного совета этого научного учреждения среди ученых с большими научными достижениями и обладающими научно-организаторскими способностями.

Документы кандидатов должны быть представлены в соответствующее Отделение АН до 11 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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