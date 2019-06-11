Новые вагоны бакинского метро (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прибыли 10 вагонов, произведенные по контракту между ЗАО «Бакинский метрополитен» и российским АО «Трансмашхолдинг», сообщает во вторник Trend.

По контракту, в течение года АО «Трансмашхолдинг» поставит бакинскому метро дополнительные 20 вагонов.

Вагоны модели 81-765. B81-/766.B производства ОАО «Метровагонмаш», входящего в АО «Трансмашхолдинг», относятся к современному четвертому поколению.



Новые вагоны отличаются от прежних тем, что двери у них шире, они обладают системой кондиционирования и вентиляции, с хорошей термо и шумоизоляцией, а также USB-портами для зарядки гаджетов. В головных вагонах имеются специальные места для безопасного размещения инвалидных колясок.

Производителем, по требованию заказчика, были учтены технические особенности Бакинского метрополитена, и в связи с этим оригинальная световая графическая схема изменена в соответствии с местной информационной системой.



Одним из главных новшеств стоит отметить соответствие кондиционеров климатическим условиям Баку. Система охлаждения (кондиционирования) обладает повышенными показателями качества. Также, с учетом сложность рельефа Бакинского метрополитена, все вагоны снабжены тяговыми двигателями.



Вагоны будут выпущены на линии по завершении наладочных и тестовых работ.



(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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