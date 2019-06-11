Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

11 июня 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) прогнозируется умеренный южный ветер, температура морской воды составит 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) прогнозируется юго-восточный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса.

Вечером в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 16-21, днем - 31-37, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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