В Азербайджане сократилось количество детей, рожденных вне брака

11 июня 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось число детей, рожденных женщинами, не состоящими в официально зарегистрированном браке.

По информации Trend, в прошлом году в Азербайджане появилось на свет 20 716 внебрачных детей. Их число составляло в 2017 году 22 796, в 2016 году - 26 288, в 2015 году - 24 038 и в 2014 году - 25 486.

За последние пять лет большинство незаконнорожденных детей родилось в 2016 году - 16,5 процента всех новорожденных. Соотношение внебрачных младенцев, рожденных в городской и сельской местности за тот же период выглядит следующим образом:

2013 год - 10 892 детей в городе, 14 177 - в сельской местности;

2014 - 9772 в городе, 15 714 - в сельской местности;

2015 - 9411 в городе, 14 627 - в сельской местности;

2016 - 9592 в городе, 16 696 - в сельской местности;

2017 год - 8167 в городе, 14 629 - в сельской местности.

В 2018 году у незамужних женщин в городе родились 7509 младенцев, а в сельской местности - 13 207.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кенюль Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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