В этом году в магистратуру было выделено 8203 плановых мест

11 июня 2019 21:02 (UTC+04:00)

В 2019/2020 учебном году для поступления в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) было выделено в целом 8203 плановых мест.

Как сообщает во вторник Trend , в Государственном Экзаменационном Центре (ГЭЦ), 3101 из них предусмотрено для бесплатного, а 5102 мест для платного образования.

5824 из этих мест предназначено для азербайджанского сектора, 673 мест для русского сектора, остальные 1706 места для совместного конкурса обоих секторов. По итогам второго этапа вступительного экзамена в магистратуру, 7632 бакалавра получили право на выбор специализации.

Подробная информация доступна на сайте ГЭЦ - http://tqdk.gov.az/news/3713/?sphrase_id=568500

(Текст: Кенюль Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ГЭЦ: Обнаружено несколько ошибок в тестовых заданиях во время приема в магистратуру
Общество 10 июня 19:53
Завершился второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников
Общество 9 июня 15:03
В Азербайджане свыше 40 тыс. учеников сдают выпускные экзамены
Общество 9 июня 08:47
В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и АН
Общество 7 июня 13:46
В Азербайджане девятого июня состоится второй тур выпускных экзаменов
Общество 3 июня 13:24
Завершился второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников
Общество 2 июня 18:18
Лента новостей
США расширили санкции против Сирии
США 21:54
На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод
Арабские страны 21:50
В Азербайджане утверждены правила осуществления совместного контроля над учреждениями по импортно-экспортным операциям
Политика 21:46
Выделены средства на подготовку документации для строительства здания для людей с ограниченным зрением
Политика 21:30
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
США 21:24
В Азербайджане обнародованы результаты II тура выпускного экзамена
Общество 20:32
В Азербайджане продолжается газификация регионов
Общество 20:26
В Азербайджане создается кооператив по выращиванию граната
Экономика 20:12
В Азербайджане продолжается кампания по поощрению МСБ (ФОТО)
Экономика 19:55