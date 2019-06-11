В этом году в магистратуру было выделено 8203 плановых мест

В 2019/2020 учебном году для поступления в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) было выделено в целом 8203 плановых мест.

Как сообщает во вторник Trend , в Государственном Экзаменационном Центре (ГЭЦ), 3101 из них предусмотрено для бесплатного, а 5102 мест для платного образования.

5824 из этих мест предназначено для азербайджанского сектора, 673 мест для русского сектора, остальные 1706 места для совместного конкурса обоих секторов. По итогам второго этапа вступительного экзамена в магистратуру, 7632 бакалавра получили право на выбор специализации.

Подробная информация доступна на сайте ГЭЦ - http://tqdk.gov.az/news/3713/?sphrase_id=568500

(Текст: Кенюль Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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