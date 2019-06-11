В Азербайджане продолжается газификация регионов

11 июня 2019 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Осуществляется газификация нового массива в селе Йухары Ойсузлу Товузского района.

Согласно составленному проекту, с целью обеспечения нового массива природным газом, предусмотрено проведение различных несущих и распределительных газовых линий общей протяженностью 13200 метров, установка счетчиков и регуляторов в 104 домах, передает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в ходе газификации используется "одноступенчатая" система, что способствует поддержанию, потребляемого газа в стабильном режиме. 80 процентов всех работ уже завершено, в скором времени газификация массива будет полностью завершится.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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