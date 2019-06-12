В АМИ Trend пройдет видеомост «Транспортный коридор «Север-Юг»: перспективы региональной интеграции»

13 июня в 14:00 на площадке АМИ Trend состоится видеомост Москва-Баку на тему: «Транспортный коридор «Север-Юг»: перспективы региональной интеграции».

Российские и азербайджанские эксперты обменяются мнениями относительно перспектив создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России.

В рамках видеомоста состоится презентация аналитического доклада «Транспортный коридор «Север-Юг»: реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции».

Участники:

в Москве:

- Александр КАРАВАЕВ, экономист, автор доклада «Транспортный коридор «Север-Юг»: реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции»;

- Стас ПРИТЧИН, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН;

- Артем ПЫЛИН, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН;

- Аркадий ИВАНОВ, эксперт в области логистики и транспорта, автор статей на портале logirus.ru;

- Ксения ТЮРЕНКОВА, директор Центра «Каспий-Евразия»;

в Баку:

- Эмин АЛИЕВ, главный редактор информационного портала «Day.az»

- Фархад АМИРБЕКОВ, президент исследовательского центра UNEC

- Гюльнара МАМЕДЗАДЕ, заместитель директора Baku Network

- Эльшад МАМЕДОВ, заместитель директора Русской экономической школы, профессор АзЭУ

-Арзу НАГИЕВ, заместитель директора АМИ Trend

МТК «Север-Юг» - макроэкономический узел, завязанный на множество сопряженных систем: электроэнергетика, связь, туризм.

Ключевым звеном МТК является территория стран ЕАЭС, однако Азербайджан в рамках возможностей ЗСТ СНГ придаст дополнительное измерение «Север-Югу» с проекцией выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа. Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт-Астара-Казвин. Таким образом, Азербайджан становится ключевым узлом Каспийской арки МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны.

Благодаря участию в МТК «Север-Юг» Азербайджан и Россия получают уникальные возможности для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере цифровизации, внедрения новой энергетической стратегии, трансформации рынков труда.

Организаторы видеомоста: представительство Политологического центра «Север-Юг» в г. Баку; Информационное агентство «Trend»; «Каспийский экспертный клуб».

Место проведения: АМИ Trend

Адрес: гор. Баку, ул. Бахтияря Вагабзаде, 14

Контакты: Tel. (+99412) 497 31 72, 510 86 61, 510 81 02

Faks (+99412) 497 30 89

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