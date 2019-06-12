Сильнейшие грации планеты приглашают в Баку: осталось меньше 100 дней до Чемпионата мира по художественной гимнастике (ВИДЕО)

12 июня 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осталось меньше 100 дней до грандиозного спортивного события – 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября, сообщает в среду Trend.

Спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение 7 дней будут выступать гимнастки как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Также будут оглашены имена лучших в командном зачете.

В преддверии знаменательного и долгожданного события сильнейшие грации планеты пригласили поклонников самого изящного, красивого и зрелищного вида спорта посетить Баку и стать свидетелями захватывающих, ярких и масштабных соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В записанном видеоролике знаменитые спортсменки - звезды художественной гимнастки на азербайджанском языке приветствуют Баку и приглашают всех на 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана.

АМИ Trend представляет читателям данное видео.

Отметим, что этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. Топ-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум 2 гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию.

На чемпионате этого года 5 лучших команд в групповых упражнениях получат шанс выступить в Токио по баллам, набранным в многоборье.​

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике позволяет юным спортсменам получить соревновательный опыт – главный тренер сборной
Общество 8 июня 17:05
Определились победители чемпионата и первенства Баку по прыжкам на батуте и тамблингу в ряде возрастных категорий
Общество 6 июня 16:43
Мы добились своего – азербайджанские гимнасты, завоевавшие «золото» Чемпионата Европы
Общество 26 мая 19:45
Мы верили в победу - главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике
Общество 26 мая 19:34
Азербайджанские гимнасты и зрители неописуемо исполнили гимн страны (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 26 мая 19:17
В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата Европы в составах трио, групп и программе аэро-данс (ФОТО)
Общество 26 мая 18:58
Лента новостей
В Баку будет до 34 градусов тепла
Общество 13:24
Анкара ждет от США выполнения союзнических обязательств - минобороны Турции
Турция 13:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в наращивании существующего транспортного потенциала и транзитных возможностей
Политика 13:15
Компания из США готова отправлять туристов на МКС за $52 млн
Другие страны 13:04
Вице-президент Бундестага: Германия прилагает все усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта
Политика 13:03
В Габале состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 13:01
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год (ФОТО)
Политика 12:57
TANAP отмечает год со дня ввода в строй, прокачал почти 800 млн кубометров газа
Энергетика 12:55
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор
Другие страны 12:50