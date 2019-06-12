Назначены директора в 33 школы города Баку

БАКУ/Trend/ - По итогам конкурса по приему на работу директоров школ в 2018-2019 учебном году 33 человека были приняты на работу в должности директора, в учебные заведения подчиненные Управление образования города Баку (УОГБ)

Об этом сообщил руководитель упарвления Рашад Тагиев, передает в среду Trend

По его словам, в за указанный период разные должности получили около 400 человек.

Тагиев отметил, что на основе конкурсов в образовательные учреждения, находящиеся в подчинении УОГБ был принят на работу 61 человек на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе, 25 человек в - замдиректора по воспитательной работе(организатор), 30 человек - психолога, 29 человек - библиотекаря, 16 человек - руководителя по допризывной подготовке молодежи, 44 человек - руководителя организации детского объединения, 190 человек - лаборанта, 5 человек - на работу в Центр поддержки обучения при УОГБ..

"Следующий конкурс по приему на работу на вышеуказанные должности объявлен в январе 2019 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы по проведению следующего этапа(собеседование). Из 1655 кандидатов, участвующих на экзамене, 555 набрали баллы выше проходных", - добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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