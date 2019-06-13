Курорты Апшерона в Баку - в топ-5 лучших курортов в СНГ для летнего отдыха

БАКУ /Trend/ - Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших курортов стран СНГ, популярных для летнего отдыха российских туристов, сообщает Trend.

Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимущества летнего отдыха в странах СНГ.

Курорт Бурабай в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря занимают первые четыре места среди популярных для летнего отдыха курортов стран СНГ.

По данным ТурСтат, на курорты СНГ российские туристы приезжают на летний отдых на одну или две недели, а их туристический бюджет отдыха составляет от 50 до 110 долларов в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.

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