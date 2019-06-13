Вход на пляжи должен быть бесплатным - госагентство по туризму Азербайджана

13 июня 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму подготовит предложения, касающиеся функционирования пляжей, и представит их соответствующим структурам.

Об этом в ходе медиа-тура в заповедник «Янардаг» сказал журналистам пресс-секретарь Агентства Кянан Гулузаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Агентство уже приступило к мониторингу пляжей.

«Результаты мониторинга будут представлены государственным структурам. Мы выступаем в поддержку того, чтобы вход на пляжи был бесплатным. Общественные пляжи есть везде, и должны быть и в Азербайджане. Если какая-то компания хочет оказывать дополнительные услуги на территории пляжа, то может брать оплату за это», - сказал Гулузаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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