СГБ Азербайджана провело спецоперацию - задержан редактор, подозреваемый в государственной измене (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении преступления - государственной измены, задержан гражданин Азербайджана, учредитель информационных сайтов "xeberman.com" и "press-az.com" Асланов Полад Исрайыл оглы 1989 года рождения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на СГБ.

Службой государственной безопасности, было установлено, что Полад Асланов провел за границей ряд встреч с сотрудниками иностранных спецслужб, подписав расписки о получении денежных средств, и на условиях регулярной оплаты, был привлечен к тайному сотрудничеству .

По поручению сотрудников иностранных спецслужб, он передавал им информацию, предназначенную для использования в ущерб государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, согласовал, распространение в прессе и социальных сетях сообщений и заявлений антигосударственного характера, призванных принизить авторитет законной деятельности правоохранительных органов.

По данным СГБ, Полад Асланов, находясь за рубежом, знакомил с представителями иностранных спецслужб в целях сотрудничества журналистов, имена которых не разглашаются в интересах следствия.

В ходе следствия был собран обширный материал по сотрудничеству Полада Асланова с иностранными спецслужбами в ущерб государственной безопасности Азербайджана. Сам подозреваемый дал подробную информацию о своих преступных деяниях.

Асланов привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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