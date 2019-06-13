"Интерпол" объявил в розыск гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве

БАКУ/Trend/- Гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве, объявлен в международный розыск.

Как сообщает в четверг Trend, житель Лерикского района Алипаша Мамедов скрылся от правоохранительных органов Азербайджана, после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее суд определил в отношении Мамедова меру пресечения арест и подозреваемый был объявлен в розыск. В соответствии с обращением Азербайджана, "Интерпол" объявил его в международный розыск.

(Автор: Самир Али. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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