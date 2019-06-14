Джейхун Байрамов: Главной целью является охват дошкольным образованием всех детей пятилетнего возраста

14 июня 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В будущем главной целью является доведение показателя дошкольного образования до 90 процентов и вовлечения в этот процесс всех детей пятилетнего возраста, сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в последние годы дошкольное образование является одним из приоритетных направлений работы министерства. За счет средств государственного бюджета за короткий срок удалось повысить уровень вовлечения детей в процесс дошкольного образования до 75 процентов по сравнению с 24 процентами в 2013 году. В результате проведенных мероприятий удалось охватить дошкольным образованием и детей из отдаленных населенных пунктов.

Байрамов добавил, что в результате принятых государством стратегии и программ расходы на образование по сравнению с 2003 годом выросли более чем в 9 раз.

В текущем году в 24 районах республики в эксплуатацию будут сданы еще 50 школ модульного типа на 3520 ученических мест, сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Вячеслав Черкашин)

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