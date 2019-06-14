В Азербайджане около 30% старшеклассников учатся в специализированных классах

Баку /Trend/ - Сейчас перед нами стоят такие задачи, как анализ ситуации по внедрению классов с уклоном, сферы применения, подготовка новых учебников и привлечение опытных преподавателей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в целях повышения общего качества образования и улучшения условий школьников, было решено расширить сферу специализации . В настоящее время к этому процессу привлечено 47 930 учеников из 2140 классов. Это около 30 процентов всех учащихся 10-11 классов. Уже подготовлены учебные планы и программы для таких классов и началось их внедрение. Первоначальные анализы подтверждают, что выпускники таких школ показывают хорошие результаты при поступлении в высшие учебные заведения и отличаются академическими успехами. Для более эффективного индивидуального подхода было решено понизить число учеников в классах с 20 до 15 человек. Это отражено в законе «Об общем образовании».

Байрамов также отметил еще одно новшество в сфере подготовки учебников. Оно заключается в открытии Центра ресурсов просвещения при Институте образования и выпуске новых запасных пособий. «На первом этапе планируется издательство учебников по родному языку и математике лоя первых классов, их испытание в более чем 100 школах. На следующем этапе планируется пилотное применение и подготовка учебников для вторых классов.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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