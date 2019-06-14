В Азербайджане около 30% старшеклассников учатся в специализированных классах

14 июня 2019 15:21 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Сейчас перед нами стоят такие задачи, как анализ ситуации по внедрению классов с уклоном, сферы применения, подготовка новых учебников и привлечение опытных преподавателей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в целях повышения общего качества образования и улучшения условий школьников, было решено расширить сферу специализации . В настоящее время к этому процессу привлечено 47 930 учеников из 2140 классов. Это около 30 процентов всех учащихся 10-11 классов. Уже подготовлены учебные планы и программы для таких классов и началось их внедрение. Первоначальные анализы подтверждают, что выпускники таких школ показывают хорошие результаты при поступлении в высшие учебные заведения и отличаются академическими успехами. Для более эффективного индивидуального подхода было решено понизить число учеников в классах с 20 до 15 человек. Это отражено в законе «Об общем образовании».

Байрамов также отметил еще одно новшество в сфере подготовки учебников. Оно заключается в открытии Центра ресурсов просвещения при Институте образования и выпуске новых запасных пособий. «На первом этапе планируется издательство учебников по родному языку и математике лоя первых классов, их испытание в более чем 100 школах. На следующем этапе планируется пилотное применение и подготовка учебников для вторых классов.
(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Процесс рассмотрения обращений о признании дипломов временно приостанавливается.
Общество 13 июня 18:04
В Азербайджане при смене работы учителями будет учитываться ряд факторов
Общество 5 июня 10:19
В вузах было увеличено количество плановых мест по наиболее востребованным специальностям
Общество 4 июня 13:54
В Азербайджане будет проведен конкурс для учителей, желающих сменить место работы
Общество 3 июня 09:22
В Азербайджане определен порядок приема выпускников колледжей в вузы
Общество 23 мая 22:37
В Азербайджане стартуют пробные экзамены в связи с приемом на работу учителей
Общество 17 мая 22:13
Лента новостей
В Нахчыване прошли торжественные проводы турецких военных-участников учений “Нерушимое братство - 2019"(ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:47
В Париже открылась выставка в честь Насими - среди гостей потомки Шарля дэ Голя и Льва Толстого (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:45
США откроют в Грузии коммерческое представительство
Грузия 15:42
В Казахстане выросли цены на экспортируемые и импортируемые товары
Бизнес 15:37
Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести
Другие страны 15:34
В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет
Общество 15:33
Беларусь и Австрия планируют подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Беларусь 15:32
Узбекистан лидер среди среднеазиатских стран для граждан Турции в целях поиска работы
Бизнес 15:31
Индийская компания в сфере обороны готова сотрудничать с Кыргызстаном
Кыргызстан 15:29