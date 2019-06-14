Агентство пищевой безопасности Азербайджана приняло Санитарные нормы и правила по "энергетикам"

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности приняло Санитарные нормы и правила по энергетическим напиткам, в целях регулирования показателей безопасности энергетических напитков и тем самым предотвращения возможного негативного влияния на человеческий организм, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Санитарные нормы и правила вступят в силу через 60 дней после их принятия.

Правила не касаются безалкогольных напитков, изготавливаемых на основе чая, кофе и их экстрактов, а также специальных напитков, предназначенных для спортсменов.

Санитарные нормы и правила отражают обязательные требования по минимальным показателям качества, безопасности, фасовки, маркировке, транспортировке и хранению этой продукции, а также к сырью и материалам, используемым при их производстве.

Согласно требованиям, энергетическим напитком считается напиток, которые содержат минимум два компонента, а именно: кофеин, таурин, глюкоронолактон, инозитол, аминокислоты, витамины группы «В», гуарана, корень матча, йерба мате, женьшень, морские водоросли, шизандра, элеутерококк, гинкго билоба.

Если в составе используется только кофеин и его содержится больше 15 мг/100 мл, то эти напитки тоже считаются "энергетиками".

Напитки должны выпускаться в соответствии с разработанными Санитарными нормами и правилами, объем в их составе фрагментов токсических элементов, радионуклидов, микотоксинов и пестицидов не должны превышать уровень, определенный действующими нормативно-правовыми актами, микробиологические показатели этих напитков должны соответствовать норме, установленной на основании действующих нормативно-правовых актов.

В 100 мл энергетических напитков максимальное содержание кофеина должно составлять 32 миллиграмм, таурина – 200 миллиграмм, инозитола – 20 миллиграмм, глюкоронолактона – 200 миллиграмм, креатина – один миллиграмм, витамина В2 – 0,34 миллиграмма, витамина В3 – 1,4 миллиграмма, витамина В5 – один миллиграмм, витамина В6 – 0,04 миллиграмма и витамина В12 – 0,0004 миллиграмма.

В производстве энергетиков запрещено использование алкоголя.

На этикетках и маркировке энергетических напитков обязательно должны быть надписи «энергетический напиток», «не содержит ГМО», «не смешивать и не использовать с алкоголем», «не рекомендуется лицам до 18 лет, пожилым, беременным и кормящим, лицам, страдающим от диабета, сердечной и почечной недостаточности, гипертонии, бессонницы, нервной возбудимости, а также людям с проблемами метаболизма», «не рекомендуется употреблять более 500 миллиграмм в день».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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