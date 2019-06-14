В воинских частях Азербайджана пройдет День открытых дверей

14 июня 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях усиления общественного контроля, обеспечения прозрачности, укрепления единства между армией и народом, повышения эффективности работы с семьями солдат 22 июня в 10:00, в преддверии Дня Вооруженных сил, во всех воинских частях азербайджанской армии будет проведен День открытых дверей для родителей и других членов семей солдат, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Родственники солдат и представители общественности ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках Дня открытых дверей планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы.

Также будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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